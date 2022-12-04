الجوازات السعودية توضح حقيقة اعفاء المقيمين في المملكة من رسوم تجديد الاقامة

الرياض - محمد الاطلسي - يبحث المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن الجوازات توضح حقيقة اعفاء المقيمين في السعودية من رسوم تجديد الاقامة، تم الإعلان من قبل الحكومة السعودية التي أصدرت عدة قرارات مختلفة بخصوص الإعفاء وسوف نعرضها لكم في هذا المقال.

شروط تجديد الاقامة يوجد العديد من الشروط والمتطلبات من أجل تجديد الاقامة والتي تكون كما يلي:

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يلزم تجديد الاقامة على المقيم أن يكون داخل المملكة العربية السعودية، كما يجب على المقيم أن يكون جواز سفر ساري الصلاحية. يلزم على المقيم امتلاك تأمين طبي وتسديد جميع الغرامات قبل التجديد، ودفع قيمة مبلغ تجديد الاقامة. يمكن تجديد الاقامة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية . حقيقة اعفاء المقيمين في السعودية من رسوم تجديد الاقامة في فترة انتشار فيروس كورونا أعلنت المملكة قرار لأصحاب الأعمال باسترجاع رسوم تأشيرة العمل الخاصة بالعاملين بسبب فرض حظر التجول في هذا التوقيت، وتم إعفاء المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من رسوم الإقامة لمدة ثلاثة أشهر، بينما في الفترة الحالية لم يتم إصدار أي قرار خاص بإعفاء المقيمين من رسوم تجديد الاقامة. وتم إصدار عند التأخر في تسديد رسوم الاقامة سوف يتم دفع الغرامات للمقيمين عند التخلف عن ذلك وتكون بدايتها من تكلفة 500 ريال سعودي حتى 1000 ريال سعودي، وفرض العقوبات بالترحيل على الفور من المملكة العربية السعودية عند التهرب من دفع رسوم الاقامة.

الفئات المحددة للاعفاء من تجديد الاقامة فئة المقيمين الذين يحملون تأشيرة لمدة ستة أشهر. فئة الأبناء من زوجة سعودية الجنسية من زوج غير سعودي الجنسية. فئة العاملين في القطاعات الصغيرة. فئة الزوج الوافد الذي يحمل الجنسية السعودية. فئة الحاصلين على تأشيرة مغادرة نهائية. فئة الحاملين للجنسية الفلسطينيه والتركمستانية ومواطني اتحاد مينمار.