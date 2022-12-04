بكلمات نارية ..اتفرج توكل كرمان تفاجئ الجميع من وسط مدرجات كأس العالم وترفع علم هذه الدولة وهذا ماقالته!!

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الناشطة النوبلية توكل كرمان صورة لها من مدرجات كأس العالم في قطر.

وظهرت بالصورة وهي ترفع علم الارجنتين وتشجع المنتخب خلال مباراته التي أقيمت مساء امس السبت بين استراليا والأرجنتين وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

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وكتبت الناشطة اليمنية توكل كرمان عبر صفحتها”: هدف ثاني لصالح الأرجنتين ، يكفيهم هدفين لانريد لأستراليا هزيمة مذلة، جبر الخواطر على الله ياميسي”.

وحقق المنتخب الارجنتيني فوزا مهما مساء السبت على نظيره الأسترالي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

واستطاع نجوم التانجو تحقيق فوزهم الهام والوصول الى ربع النهائي ليضرب موعدا مع الطواحين الهولندية التي فازت هي الأخرى على منتخب أمريكا بنتيجة 3/1.