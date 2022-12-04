قرار سعودي مفاجئ: غرامة 50 ألف ريال عند حذف او تغيير هذه البيانات في الهاتف المحمول!!

الرياض - محمد الاطلسي - إذا كنت من سكان المملكة العربية السعودية وتخضع لضريبة القيمة المضافة فيجب عليها معرفة القانون الجديد الذي أقرتة المملكة بشأن الفاتورة الضريبية الإلكترونية، حيث يتم تطبيقه على كل من يخضع لضريبة القيمة المضافة وبالفعل قد بدأ التنفيذ لهذا القانون وتحديدا المرحلة الأولى منه من قبل هيئة الزكاة والضرائب والجمارك في المملكة منذ عام 2021، وسيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من هذا القانون، حيث ستكون حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 جمادى الآخر أي في يوم 1 من شهر يناير للعام القادم 2023. الغرامة التي تخص حذف الفاتورة الإلكترونية في السعودية في حالة إذا قام الفرد بحذف الفاتورة الإلكترونية أو حتى تعديلها فسيتم تغريمه حينها بغرامة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي كحد أدنى، و50 ألف ريال سعودي كحد أقصى للغرامة المالية، وقد تم البدء بالفعل في تطبيق هذه الغرامة ابتداءً من دخول المرحلة الأولى حيذ التنفيذ وتبقاً للوائح الخاصة بنظام الفاتورة الالكترونية. الغرامة المالية الخاصة بعدم إصدار الفواتير الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

يجب على أي شخص مطالب إصدار الفاتورة الإلكترونية وذلك بالنسبة للمملكة العربية السعودية خلال الفترة التي تم تحديدها، وذلك لكي يتجنب الفرد الوقوع في أي غرامة مالية نتيجة لعدم إصدار الفواتير، حيث تبلغ قيمة هذه الغرامة 5000 ريال سعودي كحد أدنى و50 ألف ريال سعودي كحد أقصى لغرامة المخالفين لإصدار الفواتير الإلكترونية.

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