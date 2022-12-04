السعودية : قرار نهائي يكشف حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث(تفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - تبدأ جميع المدارس والجامعات في كافة المحافظات والمدن السعودية، اعتبارًا من صباح الأحد 4 ديسمبر، استقبال الطلاب والطالبات بالترم الثاني 1444، وذلك بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول اليوم التي استمرت لمدة 10 أيام تقريبًا، وفقًا للخريطة الزمنية التي كشفت كافة التفاصيل الخاصة بالتقويم الدراسي للعام الجاري، مع العلم أنه ستيم إجراء الاختبار الأخير الذي تم تأجيله من الترم الأول في الأسبوع الأول من الترم الثاني.

وقبل أن ننشر لكم خريطة التقويم الدراسي المتبقية للعام الجاري، حسمت وزارة التعليم السعودية الجدل فيما يتعلق بالأنباء المتداولة التي تشير إلى احتمالية إلغاء الفصل الدراسي الثالث والأخير، حيث كشفت تقارير أن الوزارة نفت صحة ما يتم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد، مؤكدة أن العام الدراسي الجاري متبقي فيه الفصلين الثاني والثالث، ولا تعديل جديد في الخريطة الدراسية.

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وفقًا للخريطة الزمنية المتبقية من العام الدراسي الجاري، فإن الترم الأول يبدأ رسميًا الأحد 4 ديسمبر 2022، الموافق 10 – 5- 1444، ويستمر حتى 2 مارس المقبل 2023، الموافق 10 – 8 – 1444، ويتخلله عدد من الإجازات المطولة والعطلات الرسمية، من بينها إجازة يوم التأسيس يومي 22 و23 فبراير 2023.