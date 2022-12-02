اعلان سار لدولة قطر يفاجئ جميع اليمنيين ..هذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة

الرياض - محمد الاطلسي - اكد الهلال الأحمر القطري استمرار مبادرته في توزيع جوائز يومية للمشاهدين مباريات كأس العالم عبر الشاشات العملاقة في جميع محافظات الجمهورية

شهدت مواقع مبادرة “كاس العالم من قطر 2022 إلى العالم” لبث مباريات مونديال قطر بشكل مجاني في عدد من المحافظات اليمنية، خلال الأيام الإحدى عشر الماضية، إقبالاً كبيراً وزخماً جماهيرياً غير متوقعاً إضافة إلى الأنشطة التي تشهدها تلك المواقع من خلال برامج التوعية التي يتم بثها بين المباريات وكذا توزيع الجوائز اليومية على الحاضرين في كل موقع عبر كوبونات يتم تسليمها للجماهير ومن ثم يتم السحب على الفائزين بشكل عشوائي.

▪ اتفرج أشهر 3 شخصيات غير متوقعة خطفت الأنظار في كأس العالم بقطر ونالت شهرة عالمية واسعة !! ( صور )

▪ سبحان الله ..تشافي رجل يمني من ورم خبيث نتيجة تعاطية لهذه العشبة المعجزة التي حيرت الأطباء..تابع التفاصيل

ويتبنى المبادرة الهلال الأحمر القطري بالشراكة مع وزارة الخارجية القطرية، وصندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، وشبكة بي إن سبورتس، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتنفذها في اليمن شركة “توجيذر” للتسويق والإعلان، تحت شعار “مونديال قطر على الأراضي اليمنية” وتقوم المبادرة بنصب شاشات عملاقة في 12 موقعاً بثمان محافظات لمشاهدة أحداث كأس العالم مجاناً.

وعكس الاقبال الجماهيري على مواقع البث المجاني لمونديال قطر، مدى أهمية المبادرة القطرية في توفير عناء البحث ومشقته لدى الجماهير اليمنية لمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم الذي يقام لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

ولبت المبادرة شغف وحب اليمنيين للرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، وخففت عنهم شيئاً من المعاناة التي يعيشونها جراء الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتجرى في مختلف مواقع البث توزيع جوائز يومية عبارة عن، كرات المونديال، فانيلات، قبعات والمقدمة من الهلال الأحمر القطري، بالإضافة إلى جائزة الهاتف المحمول اليومية التي تخصص كل يوم في موقع بث محدد بعدما تم إقرارها بشكل نهائي، وفي أيام أخرى يضع الهلال الأحمر القطري جائزة قيمة عبارة عن شاشة تلفزيونية، كما يتم الإعلان عن الجائزة الكبرى (سيارة) سيتم السحب عليها عشوائياً في نهاية المونديال من خلال كوبونات الدخول التي توزع مجاناً على المشاهدين في جميع مواقع البث.

وتبذل طواقم الهلال الأحمر القطري الميدانية المتواجدة يومياً في كل مواقع البث المجانية جهود كبيرة وتقوم بالإشراف على عملية البث وتوزيع الجوائز وبما يضمن تهيئة كافة الظروف للجماهير اليمنية لتعود عليها الفائدة القصوى من هذا المشروع العملاق وتحت إشراف مباشر من رئيس مكتب الهلال الأحمر القطري في اليمن الأستاذ أحمد حسن الشراجي ومدير المشروع الأستاذ أحمد عوض.

ففي العاصمة صنعاء، تواصل الجماهير التوافد على المواقع الأربعة للبث المجاني لمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم.

وقام مدير عام شركة “توجيذر” للتسويق والإعلان، الأستاذ عبدالناصر الشيباني خلال الأيام الماضية بزيارات تفقدية لمواقع البث الأربعة بصنعاء.

وحث الاستاذ الشيباني، مشرفي مواقع البث على بذل أقصى الجهود لضمان مشاهدة ممتعة لمرتادي مواقع البث المجاني، مشدداً على ضرورة التنظيم السليم ونظافة الموقع وتسخير الإمكانيات اللازمة لإنجاح المبادرة بالشكل الأمثل.

واطلع مدير شركة “توجيذر” على آليات توزيع الجوائز اليومية على الحاضرين في جميع مواقع البث، مشيداً بالحضور الجماهيري الكثيف لمشاهدة مباريات المونديال

العاصمة صنعاء تواصل الجماهير التوافد يومياً لمشاهدة مباريات مونديال قطر رغم الأجواء قارسة البرودة.

ويحظى الجمهور المتواجد في ملعب الظرافي، بتوزيع جوائز يومية، عبر سحب عشوائي لكوبونات الدخول المجانية، ومن المقرر أن يتم السحب على جائزة الهاتف المحمول في الأول من ديسمبر2022.

مدينة إنما في عدن

وبالاتجاه جنوباً صوب مدينة عدن، تحتضن مدينة انماء السكنية (المرحلة الخامسة) موقع بث مجاني في ساحة مفتوحة بالمدينة، وسط حضور جماهيري كبير من مختلف الفئات العمرية.

وتستمتع الجماهير بمهد كرة القدم بالجزيرة العربية بمباريات مونديال قطر عبر شاشة كبيرة خصصتها مبادرة “كأس العالم من قطر2022 إلى العالم”.

ويجرى توزيع الجوائز اليومية (كرات المونديال، فانيلات، قبعات) في عدن من خلال السحب على الكوبونات المجانية وسط تفاعل جماهيري متميز لاسيما في فترة الليل.

البث فيه منذ أول أيام مونديال قطر، كما هو مخطط له، وشهد الموقع إقبالاً كبيراً من مخيم النازحين وأبناء المنطقة الذين حقق لهم الموقع طموحاتهم بمشاهدة النسخة الاستثنائية من بطولة كأس العالم التي تقام لأول مرة في الوطن العربي.

ويشهد الموقع توزيع جوائز يومياً على الجمهور الحاضر والذي يزيد شغفه مع مرور كل يوم من أيام المونديال الذي وصل إلى جولته الحاسمة في دور المجموعات.

وفي 28 نوفمبر 2022 ووسط حضور جماهيري، جرى في موقع البث المجاني في صالة السينما بمدينة التربة، حفلاً لتوزيع جوائز لمشاهدي المونديال، وفي مقدمتها جائزة الهاتف المحمول.

كما جرى توزيع جوائز أخرى عبارة عن كرات قدم، فانيلات، وقبعات على الجمهور، وذلك عبر السحب العشوائي للكوبونات المجانية التي تم توزيعها عليهم.

وعبر الفائز بجائزة الهاتف المحمول بموقع مدينة التربة، خلدون مصطفى سيف حميد، عن سعادته بفوزه بالجائزة في السحب العشوائي.

وأشاد خلدون بالمبادرة القطرية لمشاهدة مباريات كأس العالم مجاناً لما وفرته من فرصة للجمهور الرياضي في مشاهدة مباريات المونديال، معتبراً المبادرة تحفيزاً على ممارسة ومتابعة الرياضة، كما انها راعت الجانب الانساني للمواطن اليمني الذي يعاني ويلات الحرب وفي المقدمة المواطن النازح.

توفير فرص مشاهدة أفضل في إب

أما في محافظة إب، وبعد أن تم الاتفاق على وضع شاشة البث المجاني في ملعب الكبسي وسط مدينة إب، تفاجأ الممول الهلال الأحمر القطري والشركة المنفذة “توجيذر” بأن شركة تجارية أخرى أخذت الموقع وقامت بنصب شاشتها، ما اضطر لنقل الشاشة إلى مكان آخر، وهو الاستاد الرياضي، لكن الموقع الأخير لم يكن مناسباً كثيراً للجماهير نظراً لبعده عن الأحياء السكنية، فاضطرت الشركة وبالتنسيق مع الهلال الأحمر القطري إلى اجراء ترتيبات وتنسيقات أخرى لنقل الشاشة إلى مقر نادي الاتحاد إب الواقع في وسط المدينة وهي المنطقة الأكثر كثافة سكانياً.

ومن المقرر أن يبدأ بث المباريات في الموقع الجديد ابتداءً من الخميس 1 ديسمبر 2022.

الصالة الرياضية في ذمار

واكب موقع البث المجاني بمدينة ذمار فعاليات تدشين المبادرة من اليوم الأول، حيث تم نصب شاشة عملاقة في الصالة الرياضية المغلقة.

ويشهد موقع البث إقبالاً جماهيرياً بشكل يومي، وتفاعلاً مع مختلف أحداث ومباريات المونديال، كما تم توزيع جوائز يومية على الحاضرين كبقية المواقع.