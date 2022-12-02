تعرف على أسعار التذاكر الى مصر والأردن والسعودية والهند بعد التخفيضات الجديدة

الرياض - محمد الاطلسي - دخل قرار شركة الخطوط الجوية اليمنية تخفيض تذاكر السفر حيز التنفيذ ابتداء من يوم امس الموافق 2 ديسمبر 2022

وفي 24 نوفمبر الماضي أعلن رئيس مجلس إدارة اليمنية ناصر محمود إنه "مراعاة لظروف المواطنين الاقتصادية، سيتم تخفيض تذاكر السفر، ابتداء من الأول من ديسمبر"، لافتا الى أن "خطوة تعديل أسعار تذاكر السفر سيترتب عليها خسائر كبيرة لليمنية".

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وذكر رئيس مجلس الإدارة أن "اليمنية كانت قد تبنت خلال المراحل السابقة عملية تخفيض التذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان والمحتاجين حيث تم تخفيض 30% لمرضى السرطان و20% للحالات الأخرى".

ووفق الخطوط الجوية اليمنية فان اسعار التذاكر بعد تخفيضها ستكون كالتالي:

عدن القاهرة ذهاب ابتدأ من:

البالغ 260 دولار - الطفل 220 دولار - الرضيع 35 دولار

عدن القاهرة ذهاب وعودة ابتداء من:

البالغ 445 دولار - الطفل 360 دولار - الرضيع 95 دولار

القاهرة عدن ذهاب ابتداء من:

البالغ 330 دولار - الطفل 260 دولار - الرضيع 80 دولار

عدن عمان ذهاب ابتداء من:

البالغ 260 دولار - الطفل 220 دولار - الرضيع 35 دولار

عدن عمان ذهاب وعودة ابتداء من:

البالغ 445 دولار - الطفل 380 دولار - الرضيع 140 دولار

عمان عدن ذهاب ابتداء من:

البالغ 440 دولار - الطفل 355 دولار - الرضيع 130 دولار

عدن جده ذهاب ابتداء من:

البالغ 240 دولار - الطفل 205 دولار - الرضيع 35 دولار

عدن جدة ذهاب وعودة ابتداء من:

البالغ 420 دولار - الطفل 350 دولار - الرضيع 65 دولار

جده عدن ذهاب ابتداء من:

البالغ 335 دولار - الطفل 260 دولار - الرضيع 50 دولار

عدن الرياض ذهاب ابتداء من:

البالغ 275 دولار - الطفل 230 دولار - الرضيع 40 دولار

عدن الرياض ذهاب وعودة ابتداء من:

البالغ 480 دولار - الطفل 390 دولار - الرضيع 70 دولار

الرياض عدن ذهاب ابتداء من:

البالغ 390 دولار - الطفل 305 دولار - الرضيع 55 دولار

عدن مومباي ذهاب وعودة ابتداء من:

البالغ 675 دولار - الطفل 540 دولار - الرضيع 85 دولار

مومباي عدن ذهاب ابتداء من:

البالغ 445 دولار - الطفل 345 دولار - الرضيع 55 دولار

عدن الخرطوم ذهاب ابتداء من:

البالغ 260 دولار - الطفل 220 دولار - الرضيع 35 دولار

عدن الخرطوم ذهاب وعودة ابتداء من:

البالغ 425 دولار - الطفل 355 دولار - الرضيع 95 دولار

الخرطوم عدن ذهاب ابتداء من:

البالغ 240 دولار - الطفل 195 دولار - الرضيع 75 دولار

عدن جيبوتي ذهاب ابتداء من:

البالغ 225 دولار - الطفل 190 دولار - الرضيع 30 دولار

عدن جيبوتي ذهاب وعودة ابتداء من:

البالغ 400 دولار - الطفل 330 دولار - الرضيع 60 دولار

جيبوتي عدن ذهاب ابتداء من:

البالغ 300 دولار - الطفل 245 دولار - الرضيع 35 دولار.