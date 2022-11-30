الملك محمد السادس يقدم هدية خيالية هث الاغلى على مر التاريخ لكل لاعب مغربي بعد الفوز.. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - بعد الفوز التاريخي للمنتخب المغربي على المنتخب البلجيكي، قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الملك محمد السادس قد يقرر منح مكافأة لجميع اللاعبين بهدية هي الأغلى على مر العصور.

ووفقًا للناشطون، سيمنح الملك محمد السادس سيارة رولز رويس فانتوم بقيمة 2 مليون ريال سعودي لكل منهم.

▪ في هذه الدولة العربية ..للحصول على كنز لم يسبق له مثيل على الأرض..اتفرج

▪ اعلان هام للمملكة السعودية وعقوبات صارمة تنتظر هولاء!!

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وكانت المغرب قد فجّرت مفاجأة جديدة من مفاجئات المنتخبات العربية المستمرة في مونديال قطر لنهائيات كأس العالم بفوز تاريخي على بلجيكا 2-0.