لكسر الاحتكار إنشاء شركة طيران جديدة في اليمن وتخفيض أسعار التذاكر ..تفاصيل سارة

الرياض - محمد الاطلسي - يبدو أنه بات بمقدور اليمنيين فتح نوافذ جديدة وبديلة نحو العالم بعد أن أغلقت مليشيا الحوثي فرص الخروج من حالة الانكفاء الذاتي الذي فرضته على الشعب اليمني، عقب سيطرتها على أكبر وأهم مدنهم وتكريسها كل مناحي الحياة فيها لخدمة مشروعها الطائفي المدعوم من النظام الإيراني.

وعقب حصارها ملايين السكان من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، جاء إعلان السلطات اليمنية أخيراً عن هبوط أول رحلة جوية على مدرج مطار المخا الدولي الجديد بمحافظة تعز (جنوب غربي البلاد) ليشعل بارقة أمل لليمنيين المعذبين بفعل تقطع شرايين النقل بين المحافظات اليمنية مترامية الأطراف، وتوقف غالب المطارات أمام الرحلات الداخلية والخارجية بفعل الحرب التي أشعلتها بانقلابها في عام 2014.

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تدشين أممي

وهبطت، الخميس، طائرة أممية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، تدشيناً لأول رحلة جوية تصل المطار بعد الانتهاء من تجهيز مدرجه الذي تمتد أطرافه بمحاذاة الشاطئ المطل على مياه البحر الأحمر في المنطقة التي ظلت منسية عقوداً طويلة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" أن طائرة تابعة للأمم المتحدة هبطت في مدرج المطار، بعد أخذ كل إجراءات السلامة والأمان، والتأكد من جاهزية أجهزة الاتصالات والملاحة الجوية، لافتة إلى أن ذلك جاء تزامناً مع تدشين عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، العميد الركن طارق صالح، المرحلة الثانية من الإنشاءات في المطار.

الخطوة الثانية

واستكمالاً للمشروع الجوي الواعد، أعلن طارق صالح (نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح وقائد حراسته الخاصة)، عن وضعه في وقت سابق أمس حجر الأساس للمرحلة الثانية للمشروع، التي تشمل إنشاء بقية مرافق التأسيس والخدمات الأرضية بعد الانتهاء من المدرج وبدء حركة الطيران.

وقال صالح الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، التي تتخذ من المخا مقراً لها، في تغريدة له على "تويتر" إن المرحلة الثانية تشمل إنشاء صالة للمسافرين وإقامة برج للمراقبة.

وأشار إلى أن المطار سيخدم محافظة تعز والحديدة وكل مناطق الجمهورية.

وأضاف في بيان "إننا نعيد هذه المدينة إلى مكانتها كبوابة بين اليمن والعالم، ويخدم مطارها تعز والحديدة وكل مناطق الجمهورية".

وأشار طارق إلى أنه "بالتحرير والإعمار نواجه الدمار الذي يحدثه الحوثيون في بلادنا".

ونشر صوراً لوضع حجر أساس المشروع برفقة محافظي تعز نبيل شمسان، والحديدة الحسن طاهر.

وتحتل مدينة المخا الساحلية أهمية استراتيجية بالغة لقربها من مضيق باب المندب، أحد أشهر بوابات اليمن إلى العالم الذي تمكنت القوات المشتركة التابعة للشرعية والتحالف العربي من استعادته من قبضة الحوثيين في عام 2017، وكذا إطلالتها على المياه الدولية في البحر الأحمر وقربها أيضاً من مياه البحر العربي، ولهذا يقع بها ميناء يحمل اسم المدينة يعد أحد أهم الموانئ اليمنية، إلا أنه توقف عن العمل منذ بداية الحرب قبل أن يستأنف نشاطه التجاري والسمكي المهم في يوليو (تموز) العام الماضي 2021.

باقي الملحقات

ووفقاً لرئيس دائرة الإعلام والثقافة في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، محمد أنعم، تشمل المرحلة الثانية من مشروع مطار المخا إنشاء صالة للمسافرين وإقامة برج للمراقبة، للبدء بتشغيل حركة الملاحة الجوية عبر المطار، ليبدأ في استقبال وتفويج المسافرين عبر الرحلات الجوية التجارية، متوقعاً أن تنتهي الأعمال خلال الشهر المقبل.

وأوضح أنعم أن المطار بات جاهزاً لاستقبال الطائرات عبر مدرج بطول ثلاثة كيلومترات، استغرق العمل فيه أكثر من عام لعل أصعب ما واجهه ردم ورصف ألسنة تمتد إلى البحر.

كما أوضح أن المطار سيساعد على التخفيف من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على تعز، ويمكن الناس من الحصول على احتياجاتهم، إضافة إلى مشاريع أخرى منها تطوير الميناء وملحقاته وكذا طريق الكدحة والمجمعات السكنية وغيرها التي هدفها التخفيف من الأزمة الإنسانية بسبب تعنت الحوثي واستمراره في حصار محافظتي تعز والحديدة التي يعانيها أكثر من ثمانية ملايين يمني.

ويملك اليمن تسع مطارات دولية، هي صنعاء وعدن والريان "المكلا" وسيئون والغيضة وسقطرى وعتق وتعز والحديدة، إلا أن الانقلاب الحوثي أدى إلى خروج مطاري تعز والحديدة عن الخدمة جراء ما لحق بهما من دمار وأضرار كبيرة.

ماذا وراء المطار؟

ويحمل افتتاح المطار مدلولات لا تخلو من التكهنات الحوثية لدوافع إنشائه، خصوصاً إذا ما أخذ في الاعتبار أن قوات المقاومة الوطنية، التي يقودها عضو المجلس الرئاسي العميد طارق، المناهضة لها، تتخذ من المخا مقراً رئيساً إلى جانب قوات العمالقة، وهو ما يعني وجود منفذ جوي استراتيجي سبب إزعاجاً للميليشيات المتمردة.

إلا أن أنعم نفى نية استخدامه للأغراض العسكرية، مؤكداً أن مهمة المطار مدنية تماماً.

وأضاف "المطار مدني لكسر حصار ميليشيات الحوثي على شعبنا، وسيكون نافذة لملايين اليمنيين المحاصرين من قبل الحوثيين الذين يقابلون كل المبادرات بالتعنت على رغم تنازلات الشرعية التي وافقت على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وفتح القوات المشتركة في الساحل الغربي لطريق الجراحي الحديدة، بتوجيهات العميد طارق صالح، بهدف تسهيل حركة تنقلات المدنيين ومرور البضائع". وهو الإجراء الذي قال إن الميليشيات قابلته "برفض فتح الطريق من الجهة التي تحتلها، وهذا الوضع مؤلم جداً فهناك مواطنون وعائلات لم يلتئم شملها منذ سنوات".

يفند أنعم التأويلات التي تم تداولها في هذا الإطار، مضيفاً "ببساطة لا نحتاج إلى مطار عسكري لأننا لا نملك طائرات حربية، ومن يروج لهذه المزاعم هي ميليشيات الحوثي التي لا تريد أن يتنفس شعبنا ويكسر الحصار الذي تفرض عليه، وإن كانوا يتحدثون عن وجود قوات غير وطنية فالأشقاء في دولة الإمارات غادروا الساحل الغربي وأعلنوا ذلك رسمياً، والقوات المشتركة اليمنية هي الموجودة على الأرض وكل ما يردد مزاعم باطلة".

استراتيجية وجناح للتحليق

من جانبه قال محافظ تعز نبيل شمسان إن "مجلس الوزراء أقر اعتماد مطار المخا ميناء جوياً لمحافظة تعز الذي تم إنجازه".

وأضاف خلال تغريدة على حسابه في "تويتر"، "أصبح لتعز جناح تحلق به عالياً عبر مطار المخا، منه ننطلق وإليه يهبط أبناؤنا قادمين من أصقاع الأرض". ولم تعلق حكومة الأمر الواقع الحوثية في صنعاء على الخطوة، إلا أن خطابها السياسي وممارساتها على الأرض قد يشكلان مؤشراً إلى عدم ترحيبها بفك الحصار عن مدينة تعز ولو جزئياً.

كما اعتبر المسؤول اليمني، وفق ما نقله المكتب الإعلامي التابع له، أن هذا الحدث "إنجاز مهم واستراتيجي وسيسهم في التخفيف من معاناة أبناء المحافظة، في ظل إغلاق الطرق واستمرار الحرب والحصار من قبل الميليشيات الحوثية"، في إشارة إلى إغلاقهم مطار تعز الدولي الواقع في منطقة الحوبان، شمال شرقي المدينة التي يفرضون عليها حصاراً خانقاً من اتجاهات عدة، بعد أن فشلت المساعي الأممية في رفع الحصار وفتح الطرقات من وإلى المدينة الأكثر كثافة سكانية في البلاد.

ويعاني اليمنيون صعوبة بالغة في التنقل من وإلى بلادهم، نظراً إلى اقتصار السفر الجوي على مطاري سيئون بمحافظة حضرموت (شرق) وعدن (جنوب)، باعتبارهما المنفذين الجويين الوحيدين إلى نحو خمس وجهات دولية فقط، ويضاعف ذلك صعوبة التنقل بين المحافظات المتباعدة جراء الحرب الدائرة.

اندبندنت عربية