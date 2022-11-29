جماعة الحوثي تفرض إجراءات قمعية جديدة في المقاهي والمنتزهات بصنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - فرض الحوثي إجراءات قمعية جديدة على ملاك الاستراحات والمقاهي في مناطق سيطرتها، تزامنا مع فعاليات بطولة كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر.

حيث أوضحت مصادر، أن جماعة الحوثي فرضت قسرا بثَّ حزمة من المحاضرات الطائفية والأدعية والزوامل، التي تمّجد الجماعة، بين المباريات وفي فترة ما بين الشوطين.

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وهددت الجماعة ملاك الاستراحات والمقاهي في صنعاء والحديدة، وذمار، بالحبس في حال رفضوا هذه التعليمات.