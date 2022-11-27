السعودية تفاجئ المقيم بشروط جدية بشأن الإقامة والزيارات العائلية

الرياض - محمد الاطلسي - إن تأشيرة الزيارة العائلية المفردة تعد من أنواع تأشيرات الزيارة العائلية التي تعمل المملكة على توفيرها للمُقيمين، والتي تمنح العاملين في المملكة فرصة استقدام ذويهم من الدرجة الأولي فقط إلى أراضيها. الا انها لا تمنح حاملها فرصة الدخول إلى أراضي المملكة سوى مرة واحدة، لمدة إقامة لا تزيد عن 30 يوم فقط.

أن تكون تأشيرة الإقامة سارية المفعول لمدة 90 يوما على الأقل بعد تقديم الطلب.

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.٢ أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر كحد أدنى لقبول الطلب.

.٤ إدخال كافة البيانات باللغة العربية باستثناء الأسماء إذا كان المطلوب زيارتهم يحملون جنسيات غير عربية فيكتب الاسم مطابق لجواز السفر

.٥ أن يكون الزائرين القادمين من الدرجة الأولي.

.٦ لا يزيد عمر الأبناء عن 18 عامًا.

.٧ عدم تقديم الطلب الزيارة في مواسم الحج والعمرة.

.٨ أن يكون الشخص المقيم معه أقامة وليس مرافق.

.٩ تقديم أثبات القرابة للزائر بخصوص الزيارة مثل وثيقة عقد القران أو شهادة الميلاد الأبناء.

.١٠ تقدم الطلب عبر موقع وزارة الخارجية السعودية الإلكتروني.

.١١ يتم التوجه إلى الغرفة التجارية السعودية لتصديق الطلب وتسديد الرسوم اللازمة.

.١٢ تقديم بيان تفصيلي بالراتب والمهنة ويكون موثق من جهة العمل.

خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

تستغرق عملية قبول الطلب من ثلاثة إلى سبعة أيام عمل بحد أقصى، كما أتاحت وزارة الخارجية الاستعلام عن حالة طلب فيزا الزيارة من خلال خطوات بسيطة وهي كالتالي: الدخول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية من موقع وزارة الخارجية.

.١ الدخول إلى الموقع الرسمي خدمة التأشيرات الإلكترونية .٢ يوجد خيارين أفراد وقطاعات ومنظمات الضغط على خيار أفراد.

.٣ بعد ذلك الضغط على اختيار خدمة الزيارة العائلية من بين الخدمات الموجودة.

.٤ أدخال رقم التأشيرة ورقم السجل.

.٥ أدخال بياناتك الشخصية مثل الاسم والعنوان ورقم الهوية أو الإقامة وتكون سارية.

.٦ أدخال بيانات الزوار وجهة عمل كل منهم وكتابتها بدقة وتفصيل شديد.

.٧ تعبئة الرمز المرئي في المكان المخصص له.

.٩ سيتم تلقائيًا عرض حول حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض.

.١٠ بعد أن تتأكد من الموافقة على الطلب الخاص بك يتم التوجه للسفارة السعودية لإصدار التأشيرة.

.١١ ويتم الاستعلام عن الطلب الذي قمت بتقديمه بعد يوم أو يومين في حالة عدم وجود عطلات رسمية في الدولة.

المهن المسموح بها بطلب الزيارة

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.١ المهن من الدرجة الأولى من المعلمين والأطباء والمهندسين. ٣ يوجد بعض المهن مستثناة من تقديم الطلب وتم السماح لأصحابها وهم: السباك وعامل النظافة والنجار والسائق الطباخين.

.٤ مهن خاصه بالعمل الإداري ومنها: المحاسبين وأخصائي التسويق العاملين بالقطاع الخاص ومندوبي التسويق.

الاستعلام عن التأشيرة إلكترونيا

.١ الدخول إلى منصة إنجاز.

.٢ ثمّ اختيار الخدمة التي نريد الاستفسار عنها وإدخال رقم الطلب.

.٣ يتم إدخال رقم الهوية أو رقم الجواز وإدخال الرمز المرئي.

.٤ الضغط على استفسار.

والجدير بالذكر أن طلب زيارة متعددة يكون أثناء تقديم الطلب حيث يمكن الاختيار بين زيارة متعددة أو زيارة لمرة واحدة، ومن الجدير بالذكر هنا أن الزيارة العائلية المتعددة غير قابلة للتمديد كما هو الأمر مع الزيارة لمرة واحدة، ويمكن إلغاء طلب زيارة عائلية في حالات محددة فقط وهي الحالات التي يتم فيها رفض طلب الزيارة سواء الرفض من القنصلية أو السفارة السعودية، كما أن تقتصر تأشيرة الزيارة العائلية على الأقارب من الدرجة الأولى مثل الزوجة والأبناء والوالدين وقد سمحت المملكة لجميع المهن سواء فردية أو مؤهلات عليا باستقدام عائلاتهم وهذا ما لم يكن متاحًا من قبل، كما أن تسعى وزارة الخارجية دائما للتطوير الالكتروانى الخاص بطلب الزيارة العائلية بما يتوافق مع روية 2030 لتوفير وقتهم والجهد المبذول في المكاتب والإجراءات والاستفسارات عن كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، وتقدم الوزارة الكثير من الخدمات الخاصة بالزيارات والتأشيرات منها شروط الخروج النهائي من السعودية وخطوات إصدار تأشيرة الخروج النهائي.