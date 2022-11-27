الحوثيين يكشفوا تفاصيل مفاجئة عن مقتل المشاط و من وراء ذلك وهكذا العقوبة.!!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مقربة من الحوثيين عن أسباب وفاة الأخ الأصغر لرئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين الحوثيين بصنعاء مصلح المشاط والمكنى "أبو رفيق"والذي حاولت القنوات الحوثية إظهاره ببطل قومي تحت مسميات عديدة منها " المجاهد " و "المقاتل"بالرغم أنه لم يدخل أي جبهة قط .

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وقالت المصادر اليوم أن سبب وفاة الأخ الأصغر للمشاط المرض وليس إصابته في الجبهات والتي تحاول من خلالها المليشيا الحوثية الكذب على أبناء القبائل من أجل الظهور بأنهم يقاتلوا في جبهات القتال للدفع بالحمقاء والمغفلين .

وأضافت المصادر أن مصلح المشاط المكنى " أبو رفيق "مصاب بمرض السرطان منذ عام 2014م في قاع الجمجمة والذي كان سببا لوفاته وكان اغلب وقته في المستشفيات وليس في الجبهات كما تدعي المليشيا الحوثية .