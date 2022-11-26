بعد الفوز التاريخي للمنتخب ..الأمير محمد بن سلمان يقدم هدية لكل لاعب سعودي هي الأغلى على مر تاريخ ..لن تتوقعوا ماذا اهداهم

الرياض - محمد الاطلسي - بعد الفوز التاريخي للمنتخب السعودي، قرر الملك محمد بن سلمان مكافأة جميع اللاعبين بهدية هي الأغلى على مر تاريخ

ووفقًا للتقارير، سيمنح الأمير السعودي محمد بن سلمان آل سعود سيارة رولز رويس فانتوم بقيمة 6 ملايين رينغيت ماليزي لكل منهما.

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وكانت السعودية قد فجّرت واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم بفوز تاريخي على الارجنتين 2-1، الثلاثاء الماضي، على استاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022