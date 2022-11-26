دقت طبول الحرب ..العاصمة اليمنية صنعاء تطلق تحذيرات عاجلة من مواجهات عنيفة وشرسة..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أطلقت قبيلة بني الحارث الرصاص في الجو بمختلف انواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة منها عيارات 12 /7 و23 كإعلان حرب والذي يطلق عليه قبليا إسم إعلان " النكف" ردا على جريمة قتل شيخ قبلي وامرأة من منطقة "بني الحارث" شمال صنعاء .

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مقطع مرئي يظهر فيه احتشاد رجال قبيلة بني الحارث وإطلاق الرصاص في الجو ردا على جريمة قتل شيخ قبلي وامرأة من منطقة "بني الحارث" شمال صنعاء .

وجاء اجتماع رجال قبيلة بني الحارث اليوم الخميس بناء على طلب من عددا من مشائخ القبيلة للرد على جريمة مقتل أحد أبناء القبيلة وامرأة أخرى على يد عناصر تابعة للقيادي الحوثي أبو نشطان والذي يشغل رئيسا لهيئة الزكاة الحوثية واحد مشايخ قبيلة أرحب وفقا للتسريبات القبلية .

وقالت مصادر قبلية في تسريبات على منصات التواصل الإجتماعي أن الشيخ خالد أحسن الراعي وزوجه الشهيد عزيز حسين الراعي قتلى برصاص الشيخ أبو نشطان وعصابه .

وحضر رجال قبيلة بني الحارث في منطقة "باب القلم " والمخصصة للاجتماعات الطارئة في القبيلة حاملين اسلحتهم للرد على جريمة أبو نشطان والذي يشتغل منصب رئيس هيئة الزكاة ويعد أحد مشايخ قبيلة أرحب .