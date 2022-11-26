إنذار لسكان مكة .. الأرصاد تحذر سكان العاصمة المقدسة من حدوث هذا الأمر!

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة ومنها العاصمة المقدسة مكة المكرمة .

وتوقع التقرير أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدنية المنورة.

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وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، والجوف والحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة في مكة المكرمة، و31 درجة في جدة والدمام، و29 درجة في الرياض، و28 درجة في المدينة المنورة، و30 درجة في جدة، و21 درجة في أبها).