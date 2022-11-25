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بكلمات غير متوقعة ..مراسل قناة الجزيرة يعلق على بث قناة يمنية مباريات كأس العالم مجان وبدون تشفير وتعليق عربي ..اتفرج ماذا قال

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الرياض - محمد الاطلسي - في اول تعليق على بث قناة الهوية مباريات كأس العالم التي تجري في قطر

قال مراسل قناة الجزيرة سمير النمري عبر صفحته  بالفيس بوك”:  قناة الهوية التابعة للحوثيين تبث المباريات المشفرة لكأس العالم قطر 2022″.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

 

سمير النمري

وتابع سمير النمري منشوره السريع “: تردد القناة /  11096 نايلسات”.

قناة الهوية

وقامت القناة من اليوم بنقل المباريات المشفرة والمفتوحة عبر قناتها بدون أي تشفير او قيود او احتكار .

الالف اليمنيين

وشاهد الالف اليمنيين اليوم مباريات المجموعة التاسعة من تصفيات كأس العالم والتي تقام في قطر مفتوحة عبر قناة الهوية .

تفاعل عدد كبير

وتفاعل عدد كبير من اليمنيين بنشر اخبار تفيد بنقل القناة مباريات كأس العالم 2022 مفتوحة ومباشر وتعليق عربي .

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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