بكلمات غير متوقعة ..مراسل قناة الجزيرة يعلق على بث قناة يمنية مباريات كأس العالم مجان وبدون تشفير وتعليق عربي ..اتفرج ماذا قال

الرياض - محمد الاطلسي - في اول تعليق على بث قناة الهوية مباريات كأس العالم التي تجري في قطر
قال مراسل قناة الجزيرة سمير النمري عبر صفحته بالفيس بوك”: قناة الهوية التابعة للحوثيين تبث المباريات المشفرة لكأس العالم قطر 2022″.
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سمير النمري
وتابع سمير النمري منشوره السريع “: تردد القناة / 11096 نايلسات”.
قناة الهوية
وقامت القناة من اليوم بنقل المباريات المشفرة والمفتوحة عبر قناتها بدون أي تشفير او قيود او احتكار .
الالف اليمنيين
وشاهد الالف اليمنيين اليوم مباريات المجموعة التاسعة من تصفيات كأس العالم والتي تقام في قطر مفتوحة عبر قناة الهوية .
تفاعل عدد كبير
وتفاعل عدد كبير من اليمنيين بنشر اخبار تفيد بنقل القناة مباريات كأس العالم 2022 مفتوحة ومباشر وتعليق عربي .