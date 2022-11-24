صدمة غير متوقعة ..أول منتخب يهدد رسميًا بالانسحاب من كأس العالم قطر 2022 (تفاصيل مفاجئة)

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت تقارير إعلامية بأن هناك منتخب أوروبي قد هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم بالانسحاب من بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي تقام في دولة قطر خلال هذه الفترة، مشيرة إلى كون هذا المنتخب لديه اعتراض كبير على قرارات الفيفا الأخيرة بشأن عدم السماح لأي منتخب بارتداء إشارات One love والمخصصة لدعم المثليين خلال منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليًا. أكدت صحيفة “جلوبو سبورت” البرتغالية في تقرير صحفي خلال الساعات الأخيرة، بأن جاسبر مولر رئيس الاتحاد الدرنماركي لكرة القدم قد هدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن الانسحاب من بطولة كأس العالم في حال استمرت الفيفا واللجنة المنظمة للبطولة في منع ارتداء شارة دعم المثليين خلال منافسات كأس العالم 2022.

وأوضحت الصحيفة بأن الأخير قد أطلق تصريحات في إذاعة كادينا سير الإسبانية، وقال فيها: “في الحقيقة نشعر بخيبة أمل، نحن مضطرون للرد على هذا، سنقوم بذلك مع الدول الأخرى، نحن في هذا معًا، نحن مندهشون لأننا لا نستطيع ارتداء هذه الشارة”.

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الجدير بالذكر بأن منتخب الدنمارك كان قد تعادل في أولى مبارياته بكأس العالم قطر 2022 أمام منتخب تونس، ليصبح في المركز الثاني في المجموعة خلف فرنسا المتصدرة وبفارق الأهداف عن منتخب تونس صاحب المركز الثالث. في السياق ذاته، أكدت مصادر مسؤولة بالاتحاد الدولي لكرة القدم بأن الأخير قد أبلغ كل المنتخبات المشاركة في المونديال بأنه يرفض وبشكل رسمي ارتداء أي إشارات لها معاني سياسية أو اجتماعية في بطولة كأس العالم الحالية بما في ذلك شارة “وان لاف” والتي كان بعض قادة المنتحبات الأوروبية يخططوا لارتداء في كأس العالم.