قناة يمنية تفجر مفاجأة وتنقل مباريات كأس العالم مجاناً وتعليق عربي وبدون أي تشفير

الرياض - محمد الاطلسي - فاجأت قناة الهوية المشاهدين بنقل مباريات كأس العالم مباشرة وبتعليق عربي.

وقامت القناة من اليوم بنقل المباريات المشفرة والمفتوحة عبر قناتها بدون أي تشفير او قيود او احتكار.

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وشاهد آلالف اليمنيين أمس الأربعاء مباريات المجموعة التاسعة من تصفيات كأس العالم والتي تقام في قطر مفتوحة عبر قناة الهوية.

وتفاعل عدد كبير من اليمنيين بعد تداول أخبار تفيد بنقل القناة مباريات كأس العالم 2022 مفتوحة ومباشر وتعليق عربي.

وأقيمت أمس الأربعاء أربع مباريات لكأس العالم، الأولى أقيمت بين المغرب وكرواتيا وانتهت بتعادل سلبي.

والمباراة الثانية أقيمت بين المانيا واليابان وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

والمباراة الثالثة أقيمت بين منتخبي إسبانيا وكوستاريكا، وانتهت بفوز الاسبان بنتيجة كبيرة قوامها 7 اهداف نظيفة.

وفي المباراة الرابعة ولحساب المجموعة الخامسة والتي سوف تقام بين بلجيكا وكندا.