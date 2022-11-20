اقارب الطفلة مها تكشف عن ايامها الاخيرة قبل مقتلها بيد جارها وعن ما قاله القاتل لوالد الطفلة

الرياض - محمد الاطلسي - تحدث احد اقارب الطفلة مها مدهش عن ايامها الاخيرة قبل مقتلها بيد جارها بحي الشولة بالتواهي.

وكتب علي عدنان منشورا تحدث فيه عن اخر الايام للطفلة مها جاء فيه:

الابتسامه التي لم تفارق العائلة والجيران الابتسامه التي كانت في محياها في كل وقت وحين الابتسامه التي رافقت العائلة في اخر رحله في ساحل الغدير قبل شهر ، قتلوا ابتسامتها البسيطه قتلوا كل ذرة مشاعر في أنفسنا قتلوا مها بدم بارد لم يدرك القاتل بوحشيته إن الطفله كانت تريد أن تساعده في منفعة اغراض السوق أو منفعة الجيران أو حتى الاحترام التي كانت تحترم به كل جيران الحي ، لم يدرك حينها ان الطفله كانت تعتبره ابوها وقد صافح ابوها قبل الحادثه بأيام قليله بأنه منتبه على أطفال الحي وعلى الطفله مها تحديداً.

لن نذرف الدموع ولن تجف الأقلام حتى يأخذ القاتل جزاه في الدنيا قبل الآخرة سنمضي قدماً لتنتهي قضية أحرقت قلوبنا وقلوب الشعب اليمني والعربي