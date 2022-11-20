بينها دولتان عربيتين.. قطر تفاجئ الجميع وتعلن عن قائمة بأسماء الدول المسموح لها الدخول بدون فيزا أو تأشيرة لحضور كأس العالم.. تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - يسأل الكثير عن الجنسيات التي يمكن أن تدخل إلى دولة قطر بدون تأشيرة أو فيزا.

الجنسيات المسموح دخولها قطر بدون فيزا من الدول المختلفة سوف نعرضها لكم في السطور القليلة القادمة، حيث لا يطلب منك فيزا مسبقة قبل الذهاب إلى قطر، الجدير بالذكر يمكنك الإقامة في كافة أنحاء البلاد لفترات متفاوتة، حيث تحصل تلك الجنسيات على مدة إقامة في البلاد بالرغم من الإعفاء لمدة تختلف عن الجنسيات الأخرى.

الجنسيات المسموح دخولها قطر بدون فيزا 2022

هناك بعض المعلومات الهامة التي يجب عليك التعرف عليها قبل الدخول إلى قطر بدون فيزا، ولعل أبرز تلك المعلومات الأساسية تشمل، ما يلي:

هناك الكثير من المستجدات التي تحدث بشكل دوري في السفارات القطرية في الدول المختلفة يجب متابعتها. لذا يجب عليك متابعة السفارة التي التابعة لك، من ثم التعرف على المعلومات حول التأشيرة الخاصة بك.

حيث أنه في بعض الحالات يتم تغيير الشروط التي من خلالها يمكنك الحصول على فرصة السفر بدون فيزا. إن بعض الجنسيات المسموح دخولها قطر بدون فيزا قد تتغير شروط الحصول على هذه الإعفاء.

لا يحتاج مواطنو الدول الـ 84 التالية إلى تأشيرة لزيارة قطر للإقامة القصيرة:

زيارة قطر لمدة أقصاها 90 يومًا بدون فيزا:

الاتحاد الأوروبي جميع مواطني الاتحاد الأوروبي (باستثناء أيرلندا) أنتيغوا وبربودا الأرجنتين أرمينيا جزر البهاما البرازيل جمهورية الدومنيكان

أيسلندا ليختنشتاين ماليزيا النرويج روسيا صربيا سيشيل سويسرا تركيا أوكرانيا زيارة قطر لمدة أقصاها 30 يوما

أندورا أستراليا أذربيجان بيلاروسيا بوليفيا بروناي كندا تشيلي الصين كولومبيا كوستا ريكا كوبا الاكوادور جورجيا غيانا هونج كونج إندونيسيا أيرلندا اليابان كازاخستان لبنان جزر المالديف المكسيك مولدوفا موناكو نيوزيلندا مقدونيا الشمالية بنما باراغواي بيرو رواندا سان مارينو سنغافورة جنوب أفريقيا كوريا الجنوبية سوريناما تايلاند المملكة المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية أوروغواي الفاتيكان فنزويلا

العديد من الجنسيات المتنوعة التي يمكنها الدخول إلى قطر بدون الحاجة إلى أن يكون لديها فيزا لمدة 30 يوم كاملة، والتي تشمل الآتي:

• يجب أن يكون لدى الشخص الشروط التي سبق ذكرها، بالتالي يمكنك الحصول على فرصة مناسبة.

• أيضًا من شروط الجنسيات المسموح دخولها قطر بدون فيزا أن تكون مدة الإقامة 30 يوم متقطعة أو متصلة.

• لعل أبرز تلك الدول المتاح لهم دخول قطر بدون فيزا هم لبنان، اليابان، كندا، بنما، اندونيسيا، روسيا.