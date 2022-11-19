في بيان رسمي..السعودية تزف بشارة سارة بشأن رسوم تجديد الإقامة في المملكة (تفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - يتساءل الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن إمكانية الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة المنتهية، حيث أنهم يرغبون في تجديد الإقامة، من خلال البوابات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية، دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد المكاتب الوزارية. لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة المنتهية وكافة المعلومات التي ترغب في معرفتها المتعلقة بذلك الموضوع. الاستعلام عن رسوم تجديد الاقامة المنتهية تقدم المديرية العامة للجوازات إمكانية الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة المنتهية للمقيمين والعمال الوافدين في المملكة العربية السعودية، وجميع الجوانب التي يجب مراعاتها لكي يبقى الوافد على أراضي المملكة المتحدة بشكل منتظم، لتجنب الغرامات والعقوبات التي تقرها الجهات الرقابية على جميع الأشخاص الذين لا يجددون إقامتهم. خطوات الاستعلام عن الاقامات المنتهية في السعودية إذا كنت تريد الاستعلام عن صلاحية الإقامة، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: قم بالدخول مباشرة على أفراد أبشر. اختار ايقونة الطلبات الإلكترونية. انقر فوق أيقونة خدمات جواز السفر. قم بتحديد سؤال صلاحية الإقامة. أدخل بيانات الاستعلام، وهي كما يلي: رقم إقامة الوافد. كتابة الكود المرئي. انقر فوق زر طلب. سوف يظهر تاريخ انتهاء الإقامة المطلوب. طريقة تجديد الإقامة المنتهية في السعودية يجب اتباع هذه الخطوات لتجديد الإقامة إلكترونيًا قبل انتهاء صلاحيتها لتجنب دفع الغرامة، وذلك عن طريق الخطوات التالية: أولاً يجب الذهاب الى منصة أبشر الرقمية. بعد ذلك اختر الخدمات الإلكترونية، بعد إجراء المصادقة. ومن ثم انقر فوق أيقونة الخدمات. اختر أيقونة تجديد الإقامة. انظر على الشروط والأحكام. بعد ذلك انقر فوق كلمة التالي. ومن ثم قم بتحديد العامل المراد تجديد إقامته. قم بتحديد مدة الإقامة. عليك بتأكيد كافة البيانات. انقر فوق أيقونة تجديد الإقامة. شروط تجديد الإقامة المنتهية بالسعودية وضعت الإدارة العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الداخلية مجموعة من الشروط خاصة لتجديد إقامة الوافد في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: تفعيل بصمة العامل وصورته في نظام الجوازات. يجب أن يكون الوافد مقيمًا في المملكة. يلزم دفع كافة المخالفات المرورية. أن يكون حامل جواز سفر ساري. يجب عدم تسجيل الوافد كعامل غائب، لدى الجهات المختصة. يلزم دفع كافة رسوم تجديد إقامة الوافد بالكامل. رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة تختلف الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية اعتمادًا على مجموعة متنوعة من العوامل، ويلزم على صاحب العمل أن يدفع هذه الرسوم لجميع العمال المسجلين لديه، ويمكن دفعها عبر ماكينة الصراف الآلي، وتبلغ هذه الرسوم كما يلي:

يمة رسوم تجديد إقامة عاملة منزلية هي 600 ريالًا سعوديًا. بينما تبلغ قيمة رسوم تجديد اقامة عامل في منشأة 650 ريالًا سعودي. رسوم تجديد إقامة المرافق التابع لصاحب الإقامة هي 2000 ريالًا سعوديًا. تبلغ قيمة رسوم تجديد اقامة عامل زيادة عن عدد العمال المقرر بالمنشأة 1350 ريالًا سعوديًا. قيمة رسوم رخصة الإقامة هي 500 ريالًا سعوديًا. رسوم نقل الخدمات للمرة الأولى هي 2000 ريالًا سعوديًا. بينما تبلغ رسوم نقل الخدمات للمرة الثانية 4 آلاف ريالًا سعوديًا. رسوم نقل الخدمات للمرة الثالثة 6 آلاف ريالًا سعوديًا. رسوم تجديد الإقامة 6 شهور إن رسوم تجديد الإقامة 6 شهور تختلف بين الأفراد المقيمين داخل المملكة من حيث نوع العمل الخاص بهم، وذلك على النحو التالي: تجديد إقامة السائق لمدة 6 شهور تكون بمبلغ 300 ريالًا سعوديًا. بينما رسوم تجديد إقامة عاملة المنزل لمدة 6 شهور تكون بمبلغ 300 ريالًا سعوديًا. الرسوم لإقامة زوجة العامل الزراعي لمدة 6 أشهر تكون 250 ريالًا سعوديًا. بينما الرسوم الخاصة لإقامة العامل لدى شركة أو مؤسسة تكون 325 ريالًا سعوديًا. رابط الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة المنتهية يمكنك طلب رسوم تجديد الإقامة المنتهية عن طريق منصة أبشر من خلال هذا الرابط حيث يوفر هذا الرابط إمكانية طلب كافة معلومات الإقامة وجميع التفاصيل مثل وقت انتهاء الصلاحية وموعد تاريخ الإصدار والرسوم. الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة المنتهية يمكنك التعرف على رسوم تجديد الإقامة المنتهية عن طريق بوابة أبشر الرقمية، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: أولا عليك الدخول إلى بوابة أبشر. قم بالنقر فوق تسجيل الدخول ثم أدخل جميع بياناتك. انقر فوق الأسئلة في أيقونة التوظيف. قم بالضغط على خدمة طلب الإقامة. ومن ثم أدخل رقم إقامة الوافد في الخانة المقدمة. اكتب رمز التحقق. سوف تظهر كافة تفاصيل رسوم تجديد الإقامة المنتهية. طريقة دفع رسوم تجديد الإقامة المنتهية ان دفع رسوم تجديد الإقامة هي عملية إلزامية للكفيل، حيث يتم دفع الرسوم من قبل الكفيل للعميل المسجل لديه، وفيما يلي سوف نقوم بتوضيح كيفية دفع رسوم تجديد الإقامة، على النحو التالي: أولا عليك أن تذهب إلى أحد أجهزة الصراف الآلي. بعد ذلك انقر فوق قائمة المدفوعات. اختر ايقونة الدفع، وبعد ذلك انقر على أيقونة المدفوعات الإلكترونية. ومن ثم اختار خدمة المقيمين. سوف يظهر لك المبلغ المطلوب دفعه. وأخيرا قم بدفع الرسوم. هل تم اعفاء المقيمين من الرسوم