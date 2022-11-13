اليمن : قيادي في الانتقالي يكشف عن تحركات عسكرية جديدة لأجل هذا الأمر الخطير ..!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف قيادي في الانتقالي عن تحركات تجريها قيادات عسكرية جنوبية للانقلاب على المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، عبر تشكيل مجلس عسكري في مدينة عدن جنوبي اليمن .

وقال محمد النعماني في تدوينة على منصة (تويتر) ، إن " حوارات ومشاورات تجري الآن في عدن بين قيادات عسكرية جنوبية للاعلان على تشكيل مجلس عسكري جنوبي يقود القوات الجنوبية في المرحلة القادمة ".

وأضاف أن "ذلك يأتي بعد الصراعات والانقسامات بين قيادات المجلس الانتقالي والاتهامات المتبادلة بالفساد والخيانة وبيع القضية الجنوبية ونهب عائدات الضرائب والجمارك والرواتب".