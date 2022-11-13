اول صورة لليمني الذي أُختير ضمن اللجان التنظيمية لكأس العالم في قطر ..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي -

ويشغل الخميسي حاليًا منصب مساعد الأمين العام للاتحاد اليمني لكرة القدم، وعمل من قبل مسؤولًا إعلاميًا لنادي أهلي صنعاء، ومنسقًا إعلاميًا لمنتخب اليمن لكرة القدم، وسكرتيرًا شخصيًا لأمين عام الاتحاد.

واكتسب الخميسي خبرته المهنية في المجال الإداري من خلال عمله مع أمين عام اتحاد كرة القدم اليمني حميد شيباني الذي يشغل مناصب كبيرة في اتحادات دول الخليج لكرة القدم وغرب آسيا، والاتحاد العربي والاتحاد الآسيوي ولجان الفيفا العاملة

سيكون الخميسي أول يمني ينال شرف العمل في لجان المونديال التنظيمية، والذي تنطلق فعالياته يوم 20 من الشهر الحالي.