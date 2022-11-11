اليمن : الحوثي يفاجئ الجميع ويشرع هذا الأمر بشأن مطار صنعاء الدولي

الرياض - محمد الاطلسي - شرعت جماعة الحوثي التابعة لإيران، في استحداث بنايات بمحيط مطار صنعاء الدولي شرقي العاصمة، قد تخرج المطار عن الجاهزية.

وقال بيان صادر عن نقابة موظفي هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية، التي تشغل مطار صنعاء الدولي، إن "البنايات التي استحدثت مؤخراً في حرم المطار مخالفة للاتفاقيات الدولية ومعايير الطيران.

وأشارت النقابة، في بيانها الصادر الأحد، إلى أن البنايات تخل بالشروط والمقاييس الدولية الصادرة عن منظمة الطيران الدولية (الايكاوا).

وحذر البيان من أن الاستمرار في تلك الاستحداثات سيخرج المطار عن الجاهزية ويجعله مخالفا لشروط الأمن والسلامة الدولية.

وحملت النقابة القيادات الحوثية مسؤولية أي تأخر في إزالة تلك الاستحداثات وخروج مطار صنعاء عن العمل.