مسؤول في الحكومة اليمنية يفجر مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا ما سيحدث خلال الايام القليلة القادمة ..!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مسؤول في الحكومة اليمنية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان إجراء حكومي صارم ضد مليشيا الحوثي والمتعاونين معها خلال الايام القليلة القادمة.

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وقال اسامه الشرمي، وكيل وزارة الإعلام المساعد، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، رصدها " المشهد اليمني "، إن "الحكومة بصدد وضع شخصيات وشركات ومنظمات في القائمة السوداء بعد تواطئها مع الحوثيين، بعضها سيكون مفاجئة من العيار الثقيل".

وأشار الشرمي إلى أن هذا القرار الحكومي يأتي بعد تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الحكومة اليمنية إجراءات تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، وتتعهد بضمان عدم تضرر المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة.