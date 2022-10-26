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تفاصيل صادمة عن حياة "أقذر رجل في العالم" بعد وفاته .. الكشف عن سر عزلته ووجبته المفضلة ! - صور

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الرياض - محمد الاطلسي - كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، معلومات صادمة عن الإيراني الملقب بـ "أقذر رجل في العالم" وذلك بعد وفاته عن عمر يناهز الـ 94 عاماً. وأوضحت الصحيفة، أن الرجل الذي يدعى "عمو حاجي"، تجنب الاستحمام طوال 67 عاماً خوفاً من أن يجلب له الحظ السيء ويمرضه. وأشارت الصحيفة إلى أن "حاجي" كان يأكل القنافذ الميتة، ويشرب من كوب معدني صدأ. وقال مسؤول محلي لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية: "للمرة الأولى قبل بضعة أشهر ، نقله القرويون إلى الحمام ليستحم". من جانبها قالت وكالة الأنباء الإيرانية "بعد فترة وجيزة مرض ، وأخيراً ، يوم الأحد توفي". وكشفت أن سر عزلة "حاجي" هو تعرضه لصدمات عاطفية في شبابه، ومنذ ذلك الحين قرر العزلة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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