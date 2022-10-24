بعد أنباء احتجازة في السعودية ..اتفرج ظهور جديد لعيدروس الزبيدي في هذه الدولة فاجئ الجميع

الرياض - محمد الاطلسي -

�شر المحلل السياسي الكويتي، فهد الشليمي، مساء الأحد، صورا له مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني-رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي. وظهر الزبيدي مع الشليمي، من دولة الإمارات، التي يتواجد فيها منذ أيام في زيارة خاصة غير رسمية. وكتب الكويتي الشليمي في تغريدة عبر توتير: "اسعدنا حوار على العشاء مع الاخ الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. شكرا ابو القاسم على طيب حديثك وحرصك على أبناء الوطن وعائلاتهم والشهداء وخطة دعم خدمات المناطق المحررة من الحوثي". وفي وقت سابق، رد المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي علي الكثيري على التسريبات التي تحدثت عن الزبيدي وعدم عودته إلى عدن بمعية الرئيس العليمي ، وقال في تغريدة عبر تويتر " أن أي تسريبات تتحدث عن عيدروس الزبيدي وتحركاته تظل فاقدة لمصداقيتها ان لم تصدر عن المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي او مكتب الرئيس".