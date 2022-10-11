اليمن : جماعة الحوثي تتحدى وتهدد بضرب أهداف جديدة في مناطق أبعد من السعودية والإمارات

الرياض - محمد الاطلسي - هددت جماعة الحوثي، بقصف أهداف حساسة، في السعودية والإمارات ومناطق أخرى أبعد منها، لم تحدد وجهتها.

وقال منتحل صفة وزير الدفاع في حكومة المليشيات، غير المعترف بها، إن لدى مليشياته بنك أهداف بحرية وبرية وجوية، في السعودية والإمارات وأبعد من ذلك، بحسب تعبيره.

وحددت الجماعة مسرح عملياتها القادمة، من ‘‘جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب وصولاً إلى البوابة الشرقية للمحيط الهندي وأرخبيل سقطرى’’.

وتأتي تلك التصريحات، في ظل استمرار رفض مليشيا الحوثي، تمديد الهدنة، متمسكة بشرط صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في مناطق سيطرتها، من خزينة الحكومة