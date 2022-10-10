عاجل.. التحالف العربي يعلن عودة الحرب في اليمن واستئناف غاراته الجوية ( تفاصيل ماحدث)

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن التحالف بقيادة السعودية والإمارات ، عودة الحرب في اليمن واستئناف العمليات الجوية لقواته المشاركة فيها وذلك عقب انتهاء هدنة الامم المتحدة التي استمرت ستة أشهر . ذلك ما صرح به قائد قوات التحالف في مأرب والجوف المقدم محمد الزهراني خلال اجتماع برئاسة رئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز ، بمأرب ضم رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول ورؤساء العمليات في قطاعات المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة .

وبحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الرسمية - أكد الزهراني " استعداد القوات المشتركة لتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد للقوات المسلحة اليمنية في المعركة حسب المتطلبات وما تفرضه عملية التنظيم والتعاون بين الإسناد الجوي والقوات في الميدان ". وفي الاجتماع ، نقل رئيس هيئة الأركان إلى الحاضرين " تحيات وتهاني فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لجميع المقاتلين في الجبهات والميادين بمناسبة أعياد الثورة اليمنية ٢٦ سبتمبر والـ ١٤ من أكتوبر". مشيداً " بمستوى جاهزية أبطال الجيش في مختلف القطاعات القتالية ، وتصديهم الحازم والقوي في مختلف الجبهات للممارسات العدائية التي تقوم بها المليشيا الحوثية ".

وجاء إعلان التحالف بعد انتهاء الهدنة الاممية في 2 اكتوبر الجاري ، واشتراط مليشيا الحوثي الانقلابية لتمديدها ، صرف الحكومة الشرعية رواتب موظفي الخدمة المدنية " مدنيين وعسكريين " في محافظات سيطرة المليشيا وهو الامر الذي رفضته الشرعية ، ودعتها الى توجيه رسوم دخول سفن المشتقات النفطية لصرف الرواتب بموجب بنود الهدنة.