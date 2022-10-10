حشد قوات اجنبية لغزو اليمن للسيطرة على اهم منطقة استراتيجية فيها .. تفاصيل هامة

الرياض - محمد الاطلسي - قال الاعلامي العسكري راشد معروف:جزيرة حنيش الكبرى التي تسبتت بأزمة بين اليمن وإريتريا وانتصرت اليمن سياسياً في قضية حنيش وحالياً الجزيرة خالية من أي معسكرات وحماية يمنية وحسب المعلومات التي وصلتني من صيادين بأن إريتريا تحشد قوات بالقرب من الجزيرة وربما هناك مخطط للسيطرة عليها.

واضاف:الجزيرة حالياً ضمن سيطرة قوات الساحل الغربي ولكن لايوجد حماية كافية للجزيرة كما كان سابقاً مخصص لها علي صالح معسكر كامل بكل عدته والعتاد متمركز في الجزيرة لما تمثله من أهمية استراتجية وسط البحر الأحمر وأهمية حنيش لا تقل أهمية عن باب المندب من حيث الاستراتيجية والسيطرة.

واختتم:ومن يسيطر على حنيش يسيطر على كافة حركة الملاحة في البحر الأحمر فلا تفرطوون في الجزيرة يا قوات خفر السواحل إذا كانت المعلومات صحيحة عن حشد إريتريا قوات بالقرب منها فهذا أمر خطير وقد يصعب استعادتها في هذه الظروف والحرب والإنقسام وقد يتخلى عنها كل الأطراف إذا سقطت.