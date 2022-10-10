الملك تشارلز يطلق لقب غير مألوف الى دوقة ساسكس« ميغان ماركل» .. لن تتوقع ماهو؟

الرياض - محمد الاطلسي - علاقة دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل المتوترة مع العائلة المالكة لم تلتئم تماماً، تفاصيل نادرة في كتاب الخبيرة الملكية كاتي نيكول تظهر كيفية رؤية الملك تشارلز الثالث لزوجة ابنه عندما كانت مخطوبة الى ابنه الأمير هاري واللقب الغير المعتاد الذي لقبها به وقتها.

ورد في كتاب كاتي نيكول ان الملك تشارلز الثالث اطلق على زوجة ابنه المستقبلية لقب تنغستن بسبب صلابتها. التغستن نوع من المعادن القاسية. الملك تشارلز الثالث معجب بقوة الدوقة ماركل والسند الذي أعطته لهاري، الذي يحتاج إلى شخصية من نوع التنغستن في حياته لأنه يمكن أن يكون ضعيفًا بعض الشيء.