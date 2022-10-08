اليمن: قوات العمالقة تعلن الجاهزية لإطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير هذه المحافظة خلال الساعات المقبلة

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر مطلعة إن قوات العمالقة تستعد لإطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير إحدى المحافظات اليمنية.

وذكرت المصادر أن العمالقة باتت جاهزة لإطلاق عملية عسكرية في محافظة البيضاء، لاستعادتها من الحوثيين.

وذكرت المصادر أن قرار العملية يأتي بعد المحاولات المتكررة من جماعة الحوثي للتقدم باتجاه الحد بيافع.

وأشارت المصادر أن البيضاء أصبحت منطلقا لتهديد مناطق في محافظات جنوبية استعادتها العمالقة من الحوثيين، كبيحان وعسيلان وعين في شبوة، والحد في يافع، ولودر في أبين.

وكانت معارك عنيفة قد دارت خلال الأيام الماضية بين العمالقة والحوثيين في منطقة الحد بيافع، وأسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين.

وتسيطر جماعة الحوثي على محافظة البيضاء منذ العام 2015، كما تشترك المحافظة في حدود مع ثمان محافظات يمنية.