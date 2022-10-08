اخبار سارة من مطار عدن الدولي تسعد الجميع .. هذا ما يحدث؟

الرياض - محمد الاطلسي - اطلع وزير النقل عبدالسلام حميد، على سير تنفيذ المشاريع بمطار عدن الدولي، مقيما إجراءات تهيئة المطار لاستقبال شركات الطيران الأجنبية.

وناقش الوزير حميد امس الخميس مع قيادة هيئة الطيران المدني والأرصاد سير تنفيذ المشاريع بمطار عدن من قبل الهيئة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مستعرضا مصفوفة الاجراءات الفنية والأمنية المساعدة على تهيئة ورفع معايير السلامة والملاحة الجوية وتنظيم العلاقة مع المطارات وشركات الطيران المحلية والأجنبية.

وكشف الوزير عن حزمة من المشاريع مقدمة لقطاع النقل من السعودية والإمارات سيبدأ تنفيذهت بمطار عدن والمطارات الأخرى حال استكمال الدراسات الفنية الخاصة بها.

ودعا حميد الهيئة العامة للطيران إلى إعادة النظر ووضع البرامج الهادفة إلى تشغيل الرحلات الجوية في جميع المطارات الجاهزة في المناطق المحررة بالتنسيق مع شركات الطيران.