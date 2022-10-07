اليمن : تفاصيل اجتماع رئاسي عاجل بشأن هذا الأمر الهام

الرياض - محمد الاطلسي - أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الخميس، 06/تشرين الأول/2022 في اجتماع مشترك مع قيادات الدولة التزام المكونات الوطنية بهدف انهاء الانقلاب.

وجدد المجلس تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل والمستدام الملبي لتطلعات الشعب اليمني.

إلى ذلك، قالت مصادر حوثية إن غارات جوية استهدفت مواقع في مناطق تسيطر عليها الجماعة بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة إن مواقع حوثية في حيس والجبلية في المحافظة تعرضت لأكثر من 70 هجوما بينها غارات جوية بطائرات مسيرة.

ورفضت الجماعة الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية الأحد الماضي وهددت باستهداف السعودية والإمارات والشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن.