تفاصيل مفاجئة تعلن عنها السعودية منها رفع اسعار الغاز بشكل كبير .. لن تصدق كم يبلغ سعر لتر الغاز الواحد!

الرياض - محمد الاطلسي - شركة غازكو في السعودية تقوك بالإعلان عن أسعار تعبئة اسطوانات الغاز كي يتمكن المواطنين في ارجاء المملكة من معرفة الأسعار الحقيقية، ولأجل منع حدوث أي نوع من الرفع في قيم تعبئة الاسطوانات من بعض التجار ومحاولة استغلال المواطنين.

حقيقة ارتفاع أسعار تعبئة اسطوانات الغاز شركة غازكو تقوم بالإعلان بداية كل شهر عن أسعار تعبئة اسطوانات الغاز، والتوضيح حول وجود أي تغير في الأسعار من عدمه، وحول الشائعات المنتشرة حول زيادة أسعار تعبئة الاسطوانات، فقد قامت الشركة خلال تصريحاتها الرسمية بنفي وجود أي نوع من الزيادة خلال هذا الشهر، وفي حال وجود أي زيادة فإن الشركة سوف تقوم بالإعلان عنها بشكل رسمي.

أسعار تعبئة اسطوانات الغاز شهر أكتوبر

استقر سعر إعادة تعبئة اسطوانات الغاز عند 18.85 ريال.

بلغ سعر لتر تعبئة الخزان ما يقارب 90 هللة. سعر اسطوانة الغاز ” بدون منظم ” وفارغة حوالي 150 ريال سعودي.

سعر اسطوانة الغاز ممتلئة ” بدون منظم ” تصل إلى حوالي 170 ريال.

يصل سعر المنظم اليوم ما بين 70 إلى 80 ريال سعودي. يبلغ سعر حامل الاسطوانة اليوم من 70 حتى 85 ريال سعودي.