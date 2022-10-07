القيادي الحوثي المنشق يفاجىء الجميع ويفضح طهران في اليمن ومن يصنع ويتحكم بالطيران المسير ومن الأيراني الذي تزوج وطلق وغادر صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - كشف القيادي الحوثي المنشق سليمان الغولي دور طهران في اليمن وهي من يصنع ويتحكم بالطيران المسير وقال الغولي في تغريدة له في حسابة الرسمي بتويتر كنت اظهر في المقابلات واقول بان الطائرات المسيره صناعة حوثية وانا من داخلي اقول لنفسي اني اكذب .

واضاف الغولي وانا الذي التقيت بعدد من الايرانيين في صنعاء الذين يتحكمون بالطائرات المسيره ومنهم الايراني ابوحسين الذي تزوج من الحوثه ورجع طلقهن وسافر ايران .

وذكر الغولي ان هناك ايرانيين بيتكلمو عربي وتفهمهم ويفهموك وكان في ايرانيين اخرين ما يعرفو يتكلمو عربي ومعاهم مترجم وقال لاحد المترجمين هل انت الذي بترجم له في كل مكان؟ , قال نعم انا الذي اترجم له في كل مكان فقلت لا لا مش في كل مكان مابايخليك تترجم له مع زوجاته في البيت اكيد معه قاموس