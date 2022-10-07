فتوي سعودية جديدة بشأن الاحتفال بالمولد النبوي تشعل المملكة والخليج .. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - أوضح الشيخ راشد المطوع حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مؤكدا أنه من الأمور التوقيفية.

وقال المطوع خلال برنامج “يستفتونك”: “إننا المسلمين ليس لنا إلا عيدان الفطر والأضحى، وعيد ثالث أسبوعي وهو يوم الجمعة والاحتفال بالمولد النبوي من الأمور التوقيفية والتي ينبغي أن تتوقف على نص من كتاب الله وسنته”. واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: “مَن عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ”. وتابع: “لم ينقل عن الرسول ولا الصحابة ولا من السلف الصالح من احتفل بالمولد النبوي، والاحتفال بهذا اليوم يظهر فيه الكثير من الإشكالات ومخالفات الشرع”. ونصح المطوع باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وليس مخالفة هديه، موضحا أنه من أكبر علامات المحب طاعة من يحب.

المصدر: صحيفة صدى.