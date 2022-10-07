رسميا.. حكومة صنعاء ترد على مجلس الأمن وتضع التحالف أمام “خيارين اثنين؟

الرياض - محمد الاطلسي - ردّت حكومة صنعاء، على لسان نائب وزير خارجيتها حسين العزي، امس الخميس، على بيان مجلس الأمن بشأن شروط تمديد الهدنة التي تمسّكت بها صنعاء.

وقال العزي في تدوينة على منصة (تويتر)، إن “مجلس الأمن محكوم بجزرة الخليج وعصا أمريكا وهذا يجعله سخيفا للغاية في جميع مواقفه المتصلة باليمن، حيث يبدو بلا منطق وبلا معايير”.

وأضاف ان الموقف الأخير لمجلس الأمن “جاء كردة فعل إزاء تمسك الشعب اليمني بالحد الأدنى حقوقه الإنسانية”، معتبرا موقفه هذا “مثير للعار”.

وتابع قائلا: “نحن بالفعل أمام مجلس أمن بائس ومكشوف لحد الفضيحة، ولذلك حتى الأطفال في بلادي يعرفون طبيعة الدور القذر المناط بمجلس الأمن ويعرفون أنه يندرج ضمن عوائق السلام لأن أمريكا من أول يوم صممت كل الأدوار الدولية ع أساس دعم أحد خيارين: إما الاستسلام أو الحرب”.

واعتبر كذلك، أن “من سوء حظهم جميعا أن قاموس صنعاء يخلو تماما من الاستسلام”، مؤكدا أن موقف صنعاء المتوفر أمامهم “فقط سلام أو حرب”.

وكان مجلس الأمن الدولي، أصدر بيانا الأربعاء، وصف خلاله تمسّك صنعاء بشروطها المتمثلة بصرف رواتب الموظفين من إيرادات النفط والغاز التي يستحوذ عليها التحالف وحكومته، وفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، بـ”المتطرفة”، وهو الأمر الذي أثار حفيظة اليمنيين الذين اتهموا مجلس الأمن بالوقوف طرفا أساسيا في الحرب والحصار على اليمن، مطالبين وفق ما أبداه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حكومة صنعاء بالرد عسكريا على التحالف لرفع الحصار وانتزاع حقوقهم بالقوة.