معارك طاحنة تدور رحاها الآن جنوب اليمن و خسائر كبيرة لهذا الطرف؛!! .. تفاصيل عاجلة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن المتحدث العسكري باسم المجلس الانتقالي الجنوبي ، محمد النقيب، عن معارك عنيفة تخوضها القوات المسلحة المرابطة في جبهة يافع محافة لحج (جنوب اليمن) والمحاذية لمحافظة البيضاء وسط البلاد. وقال النقيب في بيان مقتضب رصده "المشهد اليمني "، إن الوحدات العسكرية المرابطة على امتداد جبهة يافع، تخوض في هذه الأثناء، مواجهات عنيفة ضد مليشيات الحوثي الارهابية. وأضاف، المواجهات نشبت عقب تكرار مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تنفيذ اعمال عدائية وقد قوبلت برد فوري وحازم من قبل القوات التابعة لمحور يافع.

وأكد المتحدث العسكري باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أن المواجهات أسفرت عن إلحاق خسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.