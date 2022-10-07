اعلان هام للرئيس اليمني رشاد العليمي .. تفاصيله

الرياض - محمد الاطلسي - التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى بلادنا سالم الغفلي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأشاد الدكتور العليمي، بالجهود الدبلوماسية التي بذلها السفير الغفلي خلال توليه مهام سفير بلاده لدى اليمن في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، مثمناً الدور الاماراتي الفاعل في إطار تحالف دعم الشرعية لدعم اليمن واليمنيين في معركتهم ضد المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ، وكذلك تدخلاتهم في مختلف المجالات الإنسانية والإنمائية ، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية.

من جانبه جدد السفير الإماراتي الغفلي، التأكيد على موقف بلاده الداعم للشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وجهود المجلس لإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية وتحقيق الأمن والإستقرار.. مثمنا التعاون الكامل الذي حظي به خلال فترة عمله والمكانة التي أعطيت له وتقدير تلك القيادات لدور الإمارات ومواقفها.