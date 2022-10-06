لأول مرة : اخوان اليمن يغازلون الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ويقدمون له التهنئة بهذه المناسبة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، عن الانتصار والملحمة التي مثلث نقطة تحول كبرى في الانتصار للقضايا الوطنية والعربية.

وقال القائم بأعمال الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري، إن ملحمة الـ6 من أكتوبر المجيدة ستبقى حية في قلوب الشعوب العربية.

وأكد الهجري في تصريح للموقع الرسمي للحزب أن انتصار الشعب المصري وقواته المسلحة في حرب أكتوبر مثَل نقطة تحول كبرى في الانتصار للقضايا الوطنية والعربية، عندما حررت مصر ترابها بفضل بسالة وتضحيات أبطال الجيش وعزيمة وإرادة الشعب.

وعبر عن التهاني والتبريكات للشعب المصري الشقيق وقيادته السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ49 للانتصارات الخالدة في حرب السادس من أكتوبر 1973، حين سطرت القوات المسلحة المصرية ملحمة مجيدة ضد الكيان الغاصب.

وثمن الهجري البطولات العظيمة التي سطرها الجيش المصري، والتضحيات الجسيمة، التي حققت نصراً خالداً ليس لمصر وحدها، وإنما للأمتين العربية والإسلامية.

ووجه القائم بأعمال أمين عام الإصلاح، الشكر والامتنان لجمهورية مصر العربية، مثمناً مواقفها الداعمة لليمن وشعبه وحكومته وشرعيته، ومساندتها في مواجهة المشروع الحوثي الإمامي المدعوم من النظام الإيراني.

واعتبر الهجري أن الموقف تجاه اليمن ليس غريباً على مصر، موضحاً أنها امتداد لدعمها لثورة 26 سبتمبر 1962م التي تخلص فيها اليمنيون من الحكم الإمامي الكهنوتي، وما قدمته مصر من دعم وتضحيات من أجل انتصار إرادة الشعب اليمني وثورته الخالدة.