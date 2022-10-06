الحرب أو السلام .. توقعات بالخطوة القادمة بعد رفض الحوثيين تجديد الهدنة

الرياض - محمد الاطلسي - توقع باحث عسكري، الخطوة التالية، بعد رفض مليشيا الحوثي تجديد الهدنة الأممية.

وقال الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية علي الذهب، إنه من المتوقع أن "تتم العودة إلى الهدنة، وأن مسار السلام سيكون هو الأقرب بسبب حاجة الأطراف المختلفة للسلام".

وأضاف الذهب، في تصريحات للأناضول: "مختلف الأطراف ذاقت حلاوة السلام خلال الأشهر الستة الماضية، ولن تفرط في ذلك، وهي على قناعة بأنها لن تستطيع تحقيق المزيد من المكاسب عن طريق الحرب".

ويرى الذهب، أن الحوثيين "يراوغون حاليا من أجل تعزيز موقفهم إزاء مطالبهم المطروحة بهدف تنفيذها، أبرزها فتح وجهات جديدة مضمونة لمطار صنعاء، وتسليم رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم من خزينة الحكومة المعترف بها دوليا".

ويردف: "الأوضاع الميدانية حاليا تعيش أيضا مرحلة تهدئة رغم انتهاء موعد الهدنة، ما يرجح استمرارها، خصوصا مع استمرار جهات دولية في الضغط على الحوثيين للقبول بوقف بتمديد وقف إطلاق النار".