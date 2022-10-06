دقت ساعة الصفر : الحكومة الشرعية والتحالف يتجهون نحو الحسم العسكري ومن هذة المحافظة... لاخيار للحوثي؟

الرياض - محمد الاطلسي - اصدر الناطق باسم محور تعز، العقيد" عبد الباسط البحر" تصريحاً هاماً الليلة

وقال البحر: ما يصل من القيادة العليا ومن قيادة التحالف أن الأمور تتجه نحو الحسم العسكري وعلينا الاستعداد واليقظة العالية ورفع درجة الاستعداد القتالي الكامل والجاهزية القصوى لمواجهة أي جديد و أي طارئ والتحرك تحت أي ظروف.

واضاف قائلاً: لكن ما يتم الإعلان عنه وترويجه من المسؤولين وبوسائل الإعلام هو لا حل ولا خيار عسكري مع المليشيات الحوثية وانما خيار سياسي وسلمي..الخ وهنا مليشيات الحوثي وايران تعتمد على هذه المقولة المتداولة ( لا حلول عسكرية للأزمة والحرب اليمنية )، من القوى الإقليمية والدولية بالذات لتقدير الموقف وتعمل المليشيات على المناورة أكثر والضغط للحصول على مكاسب أكبر عجزت عن تحقيقها ميدانيا..

ولو يلوح بالحسم العسكري تلويحا لجاء الحوثي إلى السلام جاثيا..

واكد البحر ان الحوثي هو أكثر قوة معرفة ماذا يعني الحسم العسكري؟! إذا اتخذ القرار وكيف كان الانتصار النهائي على مرمى حجر للشرعية والقوات في تخوم ومشارف صنعاء خلال أيام الأشهر الأولى من بدء المعركة..

لكن القوى الإقليمية والدولية حريصة على بقاء الحوثية.. لأنها منجم أزمات خانقة لليمن ولأنها سبب رئيس لدمار وتخلف وتقسيم الوطن.

ولأنها وسيلة مثلى للتدخل في الشؤون الداخلية والسيادية وفي السيطرة على القرار والثروة والعبث بمقدارت وأبناء اليمن.

واختتم بالقول: وبإذن الله تعالى أن نهايتهم قريبة وبايدينا وأيدي كل الشرفاء الوطنيين الأحرار وبدعم وإسناد اخوي صادق من أشقائنا في السعودية والخليج وعسى أن يكون قريبا