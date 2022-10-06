مفاجأة مدوية: قيادي حوثي من الدرجه الأولى يتمرد على الجماعة و يكشف معلومات خطيرة جدا عن الدولة التي تمدهم بالسلاح ومن هي القيادات الفعلية التي تسيطر على الرئاسة وتحكم العاصمة صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - اكد القيادي المنشق على جماعة الحوثي سليمان عويدين الغولي بتغريدات في تويتر على حسابه الرسمي انه وصل الى المملكة العربية السعودية مع مجموعة من ضباط الاستخبارات العسكرية و ضباط التصنيع العسكري. وكشف معلومات خطير بقولة ( ان بحوزتتنا كل الادلة التي تحتاجها السعوديه لاثبات ان الحوثيين مدعومين من روسيا ايضا وكذلك نماذج من الطائرات المسيره الايرانيه واسرى من قيادات الحوثيين اسرناهم)

واضاف الغولي (لايزال في صنعاء ضباط روس واتحدى موسكو تنكر ذلك كل التقنيات الاستخباراتيه الحوثيه تقنيات روسية والبعثة الروسية استمرت بالعلن في صنعاء الى نهاية 2017 وروسيا زودت الحوثيين بطائرات مسيره ولو فحصت السعودية الطائرات التي اسقطتها ستجد بصمات روسية) واوضح الغولي ان ابن الوزير وصهيرهم ابن الاكوع هم يسيطرون على الرئاسة من خلف الكواليس وهم في النهايه من سيحكمون صنعاء