ليس البنك المركزي.. اخيرا اتفاق رئاسي سعودي على مصدر تمويل المرتبات

الرياض - محمد الاطلسي - أكد مستشار لعلي محسن، نائب رئيس سلطة “الشرعية” سابقا، الأربعاء، التوافق على صرف المرتبات للموظفين في مناطق سيطرة صنعاء.

وأفاد سيف الحاضري، رئيس تحرير صحيفة اخبار اليوم الصادرة من مأرب، بأن التحالف ابلغ أعضاء سلطة الرئاسي بقراره صرف المرتبات من الوديعة السعودية.

وكانت خلافات جديدة احتدمت بين أعضاء الرئاسي بشان مصدر تمويل المرتبات، حيث يرفض عيدروس الزبيدي، رئيس لجنة الموارد في الرئاسي، وسلطة الأمر الواقع في عدن، صرفها من البنك المركزي في عدن ويشدد على ضرورة صرفها من عائدات النفط والغاز التي تورد لحساب في البنك الأهلي السعودي وهو ما أثار حفيظة سلطان العرادة ودفعه للرفض والتلويح بالتصعيد عسكريا.

وتغريدات الحاضري تأكيد لتقارير إعلامية تحدثت عن موافقة التحالف صرف المرتبات للموظفين في مناطق سيطرة صنعاء بعد أن ظل يماطل ويحاول تجزئة الملف.

ويحاول التحالف تجاوز تعقيدات تعطيل الهدنة في ظل تصاعد المؤشرات حول هجمات مرتقبة لصنعاء على منشآت استراتيجية في العمقين السعودي والاماراتي.