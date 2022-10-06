عاجل .. تفاصيل جديدة حول الانفجار الضخم الذي هز العاصمة المؤقتة عدن

الرياض - محمد الاطلسي - اصدار مكتب تنسيق الاعمال المتعلقة بالالغام YEMAC انه سيتم اليوم الخميس تدمير كميات من القذائف ومخلفات الحرب شرقي العاصمة عدن.

وجاء في نص التنبيه الصادر يوم أمس الأربعاء: ستنفذ منظمة هالوتروست بالتعاون مع المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام / عدن – غداً الخميس الموافق 6/10/2022 عملية “تدمير” لكميات من القذائف ومخلفات الحرب المختلفة. عملية التدمير ستنفذ ما بين الساعه (10) و(12) ظهراً بانفجار واحد فقط وذلك بموقع التدمير المركزي، على مسافة 4 كم شمال شرق نقطة العلم وعليه نأمل عدم القلق والانزعاج.