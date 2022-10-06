مستجدات جديدة... لأول مرة المجلس الرئاسي بالرياض يتفق على تسليم وادي حضرموت لهذه القوات!!

الرياض - محمد الاطلسي - قال الناشط وجدي السعدي:من ضمن نتائج التفاهمات في الرياض بعد دعوة وجهتها القيادة السعودية لمجلس القيادة الرئاسي، واضاف:وصول لجنة عسكرية إلى مدينة سيئوون حضرموت ، مكلفة بترتيب عملية نقل قوات المنطقة العسكرية الأولى إلى مأرب والجوف

، وإحلال محلها ثلاثة ألوية عسكرية : لوائين من أبناء حضرموت تم تدريبهم في قاعدة العند العسكرية، واختتم:ولواء عسكري آخر ينتمي أفراده إلى محافظات (عدن وأبين ولحج والضالع وشبوه) ، بالإضافة إلى وحدات أمنية خاصة من أبناء حضرموت تم تدريبها في لواء بارشيد في المكلا ....!