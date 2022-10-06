ناشط سعودي يهاجم المجلس الانتقالي في اليمن وهذا ما خاطبهم به !

الرياض - محمد الاطلسي - طالب مدون سعودي عبر صفحته في تويتر، المجلس الانتقالي الجنوبي، التوقف عن استعراض قواتهم في المحافظات الشرقية باليمن، مؤكدا أن محافظة حضرموت خط أحمر.

وكتب المدون السعودي، سعد بن محمد العمري، مخاطبا المجلس الانتقالي: "أقول للإنتقاليين توقفوا عن فتل العضلات فالمشهد أكبر من حجمكم".

وأكد في تغريدة رصدها "المشهد اليمني"، أنه بعد زيارة اللواء سلطان البقمي قائد قوة الدعم والاسناد لقوات التحالف مدينة سيئون، ولقاءه الشيخ عبدالله الكثيري عضو مجلس الشورى واللواء صالح طيمس قائد المنطقة العسكرية الاولى وعدد من القيادات العسكرية، فإن حضرموت خط أحمر.

مشيرا بذلك إلى أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، لن تسمح للمجلس الانتقالي الجنوبي بإثارة الفوضى في محافظة حضرموت.

ويسعى المجلس الانتقالي الجنوبي، من أجل إحكام السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، وذلك بعد سيطرته خلال الأشهر الماضية على محافظتي شبوة وأبين.