اتفرج ولأول مرة .. تسريب صورة صادمة للعائلة الملكية تثير غضب سكان المملكة .. لن تصدقوا كيف ظهروا!

الرياض - محمد الاطلسي - انتشرت صورة للعائلة الملكية التي تتألف من الملك تشارلز وزوجته الملكة كونسور كاميلا اضافة الى ولي العهد الامير ويليام وزوجته الاميرة كايت ميدلتون وذلك الليلة التي سبقت يوم وفاة الملكة اليزابيث التي توفيت في 19 أيلول الماضي. ومع انتشار الصورة انتقادات كثيرة نالها الموجودون في الصورة بسبب ارتدائهم اللون الاسود اي انهم كانوا على علم باقتراب ساعة رحيل الملكة ويبتسمون في الصورة ما استفز البريطانيون.

خصوصاً واعتبروا ان هذا المنشور غير لائق فكان عليهم ان يبقوا الى جانب الملكة في ساعاتها الاخيرة وليس التقاط صورة معاً حسب التعليقات.