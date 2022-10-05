وردنا الأن.. وصول جثمان قيادي كبير في حكومة صنعاء إلى مطار العاصمة الدولي و المفاجأة كيف تم استقباله ( الاسم)

الرياض - محمد الاطلسي - وصل إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم، جثمان القيادي الحوثي، الوزير السابق لوزارة الداخلية بجماعة الحوثي اللواء عبدالحكيم الماوري، والذي وافاه الأجل خلال رحلة علاجية في لبنان في العام 2019م.

وكان في مقدمة استقبال الجثمان، عدد من قيادات حكومة صنعاء المختطفة.، نائب وزير الداخلية للجماعة ، اللواء عبدالمجيد المرتضى، ومفتش عام وزارة الداخلية اللواء عبدالله الهادي، ووكيلا قطاع الوزارة للأمن والشرطة والموارد البشرية اللواء أحمد علي جعفر واللواء علي سالم الصيفي، ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء مسعد الظاهري، وعدد من قيادات وزارة الداخلية ورؤساء المصالح التابعة لها

وعبّروا عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأبناء وأسرة الفقيد، ومحبيه، وآل الماوري كافة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وجرت مراسيم الاستقبال الرسمية لجثمان فقيد الوطن بمشاركة عدد من أهالي وأقارب ومحبي الفقيد.