بشرى سارة لكل اليمنيين حول تمديد الهدنة ودفع مرتبات الموظفين هذا ما خلصت إليه نقاشات اليوم

الرياض - محمد الاطلسي - قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن، إنه من المهم جدا أن تظل القنوات مفتوحة للوصول إلى سلام دائم في اليمن.

وأضح المبعوث الأمريكي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، 05/تشرين الأول/2022: المبعوث الأمريكي الخاص لليمن: هناك التزام من الحكومة والتحالف بتمديد الهدنة.

وأكد أن هناك مناقشات حيوية تمت بالأمس لتمديد الهدنة ودفع مرتبات الموظفين.

وتعثر التمديد الأخير بعد رفض الحوثيين الموافقة عليه يوم الأحد الماضي.

وهددت الحوثيون باستهداف مصالح حيوية في السعودية والإمارات عقب انتهاء الهدنة.

عاجل: المبعوث الأمريكي إلى اليمن يزف بشرى سارة حول تمديد الهدنة ودفع مرتبات الموظفين.. هذا ما خلصت إليه نقاشات اليوم

قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن، إنه من المهم جدا أن تظل القنوات مفتوحة للوصول إلى سلام دائم في اليمن.

وأضح المبعوث الأمريكي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، 05/تشرين الأول/2022: المبعوث الأمريكي الخاص لليمن: هناك التزام من الحكومة والتحالف بتمديد الهدنة.

وأكد أن هناك مناقشات حيوية تمت بالأمس لتمديد الهدنة ودفع مرتبات الموظفين.

وتعثر التمديد الأخير بعد رفض الحوثيين الموافقة عليه يوم الأحد الماضي.

وهددت الحوثيون باستهداف مصالح حيوية في السعودية والإمارات عقب انتهاء الهدنة.